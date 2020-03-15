Bolu'da, uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli adliyede
BOLU'da, TEM Otoyolu'nda, polisin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada bin 950 uyuşturucu hap ve 206 gram esrarla yakalanan Suriye uyruklu K.A. (33) adliyeye sevk edildi.
15.03.2020 15:19 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:19
BOLU'da, TEM Otoyolu'nda, polisin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada bin 950 uyuşturucu hap ve 206 gram esrarla yakalanan Suriye uyruklu K.A. (33) adliyeye sevk edildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a uyuşturucu madde taşındığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, TEM Otoyolu'nda takibe aldığı aracı durdurdu. Araçta narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. Aramada bin 950 uyuşturucu hap ve 206 gram esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü Suriye uyruklu K.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.A., adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
Etiketler : TEM Otoyolu, Suriye, Bolu, Güncel
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