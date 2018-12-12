Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu

12 Aralık 2018 Çarşamba 18:05



12 Aralık 2018 Çarşamba 18:05

Bolu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bolu ve Mudurnu'da eş zamalı olarak uyuşturucu operasyonları yapıldı.Kent merkezinde yapılan operasyonda üzerlerinde 42 gram esrar ele geçirilen ve gözaltına alınan M.Ö, U.T, ve K.G. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Mudurnu ilçesinde yapılan operasyonda ise üzerlerinde 19 gram esrar ele geçirilen O.Ş. ve S.Ç. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.