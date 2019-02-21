Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu

Bolu
'daki uyuşturucu operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, kent merkezinde bir otomobilde uyuşturucu hap bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler tarafından takibe alınan araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 289 uyuşturucu hap ele geçirilirken, M.Ç. (31), B.Ö. (35) ve Ö.Ç. (29) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bolu, Güncel
Kaynak: AA