Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu

Bolu'da uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yapılan çalışmada, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen A.Z. gözaltına alındı.
Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada 3 parça halinde 9 gram esrar maddesi ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
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Kaynak: AA