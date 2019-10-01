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Bolu'da uyuşturucu operasyonu

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

01.10.2019 14:18Bolu'da uyuşturucu operasyonu
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, jandarma ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Göynük ilçesine bağlı Yeniköy Köyü mevkinde bulunan ormanlık alanda 3 şüphelinin kenevir yetiştirdiğinin belirlendiği ifade edildi.
Ekipler tarafından şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 233 kök kenevir, 500 gram kubar esrar ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiği bildirildi.
Açıklamada, operasyon sonucu gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'sinin çıkartıldıkları mahkemece tutuklandığı, 1 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Jandarma, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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