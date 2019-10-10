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Bolu'da uyuşturucu operasyonu

Bolu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, evinde yetiştirdiği kenevir bitkileriyle yakalanan 70 yaşındaki şüpheli, adliyeye sevk edildi.

10.10.2019 13:52Bolu'da uyuşturucu operasyonu
Bolu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, evinde yetiştirdiği kenevir bitkileriyle yakalanan 70 yaşındaki şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde yaşayan B.Ö. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği ve sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler tarafından yapılan operasyonda B.Ö'nün evinde 230 santimetre ve 164 santimetre boyunda 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.Ö, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kenevir, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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