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Bolu'da uyuşturucu operasyonu

Bolu'da, kullandığı araçta 22,77 gram kokainle yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

26.10.2019 12:42Bolu'da uyuşturucu operasyonu
Bolu'da, kullandığı araçta 22,77 gram kokainle yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda uygulama yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobili durdurarak arama yaptı.
Araç içinde yapılan aramada, otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş 3 parça halinde 22,77 gram kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyete götürülen sürücü M.G. (57), buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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