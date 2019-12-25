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Bolu'da uyuşturucu operasyonu

Bolu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, evinde yapılan aramada esrar ve metamfetamin ele geçirilen gelir uzman yardımcısı adliyeye sevk edildi.

25.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:14 Bolu'da uyuşturucu operasyonu
'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, evinde yapılan aramada esrar ve metamfetamin ele geçirilen gelir uzman yardımcısı adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında Gerede Vergi Dairesinde gelir uzman yardımcısı olarak görev yapan T.E'nin (29) evinde arama yapıldı.
Yapılan aramada, 4 parça halinde toplam ağırlığı 75,75 gram olan esrar ile 3 parça halinde toplam daralı ağırlığı 1,46 gram metamfetamin maddesi ve metamfetamin içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine getirildi.

Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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