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Bolu'da uyuşturucu operasyonu

Bolu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

10.01.2020 12:56 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:12Bolu'da uyuşturucu operasyonu
'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu'nda gerçekleştirilen yol uygulaması esnasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldığı kaydedildi.
Otobüste yapılan aramada, üst bagaj kısmında bulunan bir çanta içerisinde 182 gram metamfetamin, 176 gram toz esrar ve 195 uyuşturucu hap ele geçirildiği ifade edildi.
Açıklamada, olayla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Anadolu Otoyolu, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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