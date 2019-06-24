24.06.2019 11:21
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Bolu'da, uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Bolu

Bolu'da, polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 436 gram esrarla yakalanan 2 kişi adliyeye sevkedildi.

Bolu 'da, polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 436 gram esrarla yakalanan 2 kişi adliyeye sevkedildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulama sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan B.A. (21) ve A.B.'nin (21) tedirginliklerinden şüphelenen ekipler, şahısların üzerinde ve araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş halde 1 kilo 436 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İşsiz olduğu öğrenilen B.A. ve İstanbul 'da özel bir üniversitede öğrenci olan A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi. - BOLU
Kaynak: İHA
Bolu , 3. Sayfa

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