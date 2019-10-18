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Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Otomobilde zulalanmış 563 gram skunk yakalandıBOLU - Bolu'da, polis ekiplerinin TEM Otoyolu'nda durdurdukları bir otomobilde yapılan aramalarda 563, 60 gram skunk ile yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

18.10.2019 22:28
Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Otomobilde zulalanmış 563 gram skunk yakalandı
BOLU - Bolu'da, polis ekiplerinin TEM Otoyolu'nda durdurdukları bir otomobilde yapılan aramalarda 563, 60 gram skunk ile yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Ekipler, TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında şüpheli aracı durdurarak otomobil içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada, otomobil içerisine gizlenmiş halde 563,60 gram skunk ele geçirildi. Araç sürücüsü İ.G. ve yolcu olarak bulunan Y.G. gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

TEM Otoyolu, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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