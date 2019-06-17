17.06.2019 18:36
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Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Bolu

Bolu'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 81 gram skunk ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 81 gram skunk ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elmalık Köyü mevkiinde yapılan yol kontrolü uygulamasında bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan şahısların şüpheli hareketleri üzerine, ekipler narkotik köpeği ile araç ve şahısların üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 81 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. - BOLU
Kaynak: İHA
Jandarma, Bolu, 3. Sayfa

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