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Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltıBOLU - Bolu'da polis ekiplerinin TEM Otoyolu üzerinde durdurdukları bir otomobilde yapılan aramada 132 gram metamfetamin, uyuşturucu hap ve sahte paralarla yakalanan 1'i yabancı uyruklu kadın 3 kişi adliyeye sevkedildi.

07.10.2019 17:24
Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
BOLU - Bolu'da polis ekiplerinin TEM Otoyolu üzerinde durdurdukları bir otomobilde yapılan aramada 132 gram metamfetamin, uyuşturucu hap ve sahte paralarla yakalanan 1'i yabancı uyruklu kadın 3 kişi adliyeye sevkedildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulamada bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan 1 yabancı uyruklu kadın ve 2 erkek şahsın hareketlerinden şüphelenen ekipler, narkotik köpeği ile şüpheliler ve araçta arama yaptı.
Şüphelilerin üst aramalarında, Y.C. isimli şahsın üzerinden 2 parça halinde 2,20 gram metamfetamin maddesi ve içime hazır vaziyette tütünle karışık 1,80 gram esrar maddesi, T.D isimli yabancı uyruklu kadının üst aramasında metamfetamin maddesi içiminde kullanılan cam aparat, sahte olduğu değerlendirilen aynı seri numaralı 3 adet 100 lira para ve 1 adet 100 Dolar, V.K isimli şahsın üst aramasında 14 adet Lyrica hap ele geçirildi. Ekiplerin araç içerinde yaptıkları aramada ise, 2 parça halinde 130,08 gram metamfetamin yakalandı.
İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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