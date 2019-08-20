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Bolu'da, uyuşturucu ve kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı

Bolu'da, jandarma ekiplerinin yaptığı kaçak içki ve uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

20.08.2019 10:32 Bolu'da, uyuşturucu ve kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı
Bolu'da, jandarma ekiplerinin yaptığı kaçak içki ve uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 Karayolu Elmalık mevki'inde uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bir otomobili durdurdu. Durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 540 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin, Mengen ilçesinde TAPDK ruhsatı olmadığı halde sigara ve alkollü içki satışı yapıldığı tespit edilen 3 işletmeye yapılan operasyonda 18 şişe rakı, 1 şişe viski, 7 şişe şarap, 675 şişe bira ve 17 paket sigara ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. - BOLU

Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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