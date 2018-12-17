Bolu'da Uyuşturucu Zanlıları Yakalandı

Kaynak: AA

Bolu'da uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen 3 kişi adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, kent merkezinde bir otomobil içerisinde uyuşturucu madde kullanıldığı ihbarı üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yapıldı.Yapılan çalışmada uyuşturucu madde kullanıldığı iddia edilen ve otomobilde bulunan A.Ç.S. (42), H.G. (31) ve B.G. (27) gözaltına alındı.Ekipler tarafından araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar esrar ele geçirildi.Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.Bu arada zanlılardan A.Ç.S. hakkında Vakfıkebir Sulh Ceza Mahkemesince "uyuşturucu madde ticareti' suçundan yakalama kararı olduğu öğrenildi.