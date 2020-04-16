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Bolu'da, vali ve kaymakamlar "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışta bulundu

Bolu Valisi Ahmet Ümit, vali yardımcılar ve 8 ilçenin kaymakamı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına birer maaş bağışta bulundu.

16.04.2020 10:26 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:26
Bolu'da, vali ve kaymakamlar
Bolu Valisi Ahmet Ümit, vali yardımcılar ve 8 ilçenin kaymakamı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına birer maaş bağışta bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destekler devam ediyor. Bolu'da, ilçe kaymakamları ile telekonferans üzerinden bir toplantı yapan Bolu Valisi Ahmet Ümit, kampanyaya bağışta bulunduğunu açıkladı. Vali Ümit, vali yardımcıları ve ilçe kaymakamları kampanyaya birer maaş bağışladı.

Öte yandan Vali Ümit, bağışta bulunan tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, herkesi bu kampanyaya katılmaya davet etti. - BOLU

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Bolu, Güncel
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