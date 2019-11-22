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Bolu'da yakalanan DEAŞ şüphelisi Iraklı çift tutuklandı

Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye çıkarılan Irak uyruklu çift, mahkemece tutuklandı.

22.11.2019 13:42 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:42Bolu'da yakalanan DEAŞ şüphelisi Iraklı çift tutuklandı
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye çıkarılan uyruklu çift, mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, kent merkezinde saklandığını belirledikleri Irak uyruklu karı kocanın yakalanması için operasyon düzenledi.
Şüphelilerin saklandığı eve düzenlenen operasyonda Isra Ziyad Khaleef (21) ile kocası Wusay Shıhab Hammad (23) gözaltına alındı, evde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Iraklı çift, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bolu Adliyesine getirildi.
Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Irak, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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