Haberler » Güncel » Bolu'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haber

Bolu'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

31.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:32Bolu'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, özel sektörde teknik personel olarak çalışan M.Y. (27) hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakaladı.
Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08  Hera Kübra Aslan kimdir? Hera Kübra Aslan kaç yaşında nereli?
16:01  Pain & Gain (Zor Kazanç) filmi konusu nedir? Pain & Gain oyuncuları ve Pain & Gain özeti!
15:49  Yeşim Meltem Şişli kimdir? İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hayatı ve biyografisi?
15:38  Bilecik Belediye Başkanı kimdir? Bilecik Belediye Başkanı hangi partilidir? Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin biyografisi
15:17  AÖL kayıt süreleri uzatıldı! AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖL kayıt yenileme 2020
31.01.2020 21:31:46