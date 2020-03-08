Bolu'da yanan otomobili itfaiye söndürdü
Bolu'da park halindeki yanan otomobili itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.
08.03.2020 10:50
Bolu 'da park halindeki yanan otomobili itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.
Alınan bilgiye göre, İhsaniye Mahallesi Çeşmeli Sokakta G.B.'ye ait 14 DJ 597 plakalı park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa süre içerisinde otomobili saran alevleri görenler Bolu Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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