Menü
Haberler ›› Güncel ››Bolu'da yanan otomobili itfaiye söndürdü - Güncel

Bolu'da yanan otomobili itfaiye söndürdü

Bolu'da park halindeki yanan otomobili itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

08.03.2020 10:50
Bolu'da yanan otomobili itfaiye söndürdü

Bolu 'da park halindeki yanan otomobili itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Alınan bilgiye göre, İhsaniye Mahallesi Çeşmeli Sokakta G.B.'ye ait 14 DJ 597 plakalı park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa süre içerisinde otomobili saran alevleri görenler Bolu Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Etiketler : İhsaniye, Çeşmeli, İtfaiye, Bolu, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a, Putin kendi kahvaltısını önerdi Güncel
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a, Putin kendi kahvaltısını önerdi
Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkan 11 milyon 812 bin liradan satışa çıkarıldı Güncel
Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkan 11 milyon 812 bin liradan satışa çıkarıldı
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Güncel
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Husumetli aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan aşiret lideri hayatını kaybetti Güncel
Husumetli aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan aşiret lideri hayatını kaybetti
Hakim karşısına çıkan Gülben Ergen: Aylık gelirim 15 bin TL Güncel
Hakim karşısına çıkan Gülben Ergen: Aylık gelirim 15 bin TL
Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu Güncel
Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu
Operasyon sonrası ortaya çıktı! Bir kadın, nikahlı kocasıyla fuhuş yapması için eskort ayarlamış Güncel
Operasyon sonrası ortaya çıktı! Bir kadın, nikahlı kocasıyla fuhuş yapması için eskort ayarlamış