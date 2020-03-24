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Bolu'da yangın

Bolu'da meydana gelen yangında, kullanılmayan lojman hasar gördü.

24.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:48
Bolu'da yangın
Bolu 'da meydana gelen yangında, kullanılmayan lojman hasar gördü.
Alınan bilgiye göre, Karacasu beldesinde bulunan eski orman işletme lojmanlarından birinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Belde sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Karacasu Belediyesi ile Bolu Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından kısa sürede söndürülen yangın lojmanda hasara yol açtı.

Kaynak: AA

Etiketler : Karacasu, Bolu, Güncel

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