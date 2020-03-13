Bolu'da, yangın sonucu ahşap evde hasar oluştu
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde çıkan yangın sonucu, 2 katlı ahşap evde hasar meydana geldi.
13.03.2020 17:45 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:45
Bolu 'nun Yeniçağa ilçesinde çıkan yangın sonucu, 2 katlı ahşap evde hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Yeniçağa ilçesi Asilbey mahallesinde, Bahattin Öztoprak'a ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenlerden yangın çıktı. Evden gelen dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Yeniçağa ve Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürmeyi başardı. Yangın sonucunda yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, 2 katlı evde maddi hasar meydana geldi. - BOLU
Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Yeniçağa ilçesi Asilbey mahallesinde, Bahattin Öztoprak'a ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenlerden yangın çıktı. Evden gelen dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Yeniçağa ve Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürmeyi başardı. Yangın sonucunda yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, 2 katlı evde maddi hasar meydana geldi. - BOLU
Kaynak: İHA
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