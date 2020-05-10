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Bolu'da yaşlılar uzun süre sonra dışarıya çıktı

Bolu'da yaşlılar uzun süre sonra dışarıya çıktıBOLU'da, koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler izin verilmesiyle ilk defa sokağa çıktı.

10.05.2020 15:16 | Son Güncelleme: 10.05.2020 15:23
Bolu'da yaşlılar uzun süre sonra dışarıya çıktı
BOLU'da, koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler izin verilmesiyle ilk defa sokağa çıktı.
Bolu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydır evlerinde bulunan 65 yaş üstü kişiler, verilen izinle ilk kez sokağa çıktı. Güzel havayı fırsat bilen kısıtlama kapsamındaki kişiler kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde yürüyüş yaptı. Dışarı çıkan kişiler, güneşli hava ile birlikte dışarıda olmanın keyfini yaşadı. Polis ve bekçi ekipleri caddede denetim yaptı. Denetimlerde sokaktaki kişilere sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarılarda bulundu. Vatandaşların caddede yan yana oturmasına izin verilmedi. Bolu’da yaşlılar uzun süre sonra dışarıya çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bolu, Güncel, Haber

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