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Bolu'da yaya geçidinde farkındalık etkinliği

Bolu'da yaya geçidinde farkındalık etkinliğiBolu'da il genelinde 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' kampanyası kapsamında, il merkezindeki 39 okul geçidi ile 37 yaya geçidinde 209 polisle yaya geçitlerinde farkındalık yaratmak için nöbet tutuldu.

02.10.2019 16:15
Bolu'da yaya geçidinde farkındalık etkinliği
Bolu'da il genelinde 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' kampanyası kapsamında, il merkezindeki 39 okul geçidi ile 37 yaya geçidinde 209 polisle yaya geçitlerinde farkındalık yaratmak için nöbet tutuldu. Yaya geçidinde durdurulan araçların sürücüleri ile yolculara çiçek ve çikolata ikram edildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya farkındalığı için başlatılan 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' kampanyası kapsamında Bolu'da aralarında Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile protokol üyeleri yaya geçidinde sürücülere çiçek ve Bolu çikolatası hediye etti. 81 ilde eş zamanlı başlayan kampanya kapsamında Kent Meydanında toplanan öğrenciler ellerinde 'Yaya güvenliğinin bekçisiyiz' yazılı dövizler taşıdı. Vali Ümit ve Başkan Yılmaz, yaya geçidinde durdurulan araçlardaki sürücüler ile yolculara kampanyayı anlattılar. Vali Ümit, araçlarda bulunanlara karanfil hediye ederek Bolu çikolatası ikram etti. Kampanya kapsamında polis ekipleri kentin ana artellerindeki yaya geçitlerinde farkındalık için nöbet tuttu.
Vali Ümit,il merkezinde 39 okul geçidi ile 37 yaya geçidinde farkındalık için yaya geçidi nöbeti tutulacağını belirterek, Toplamda 209 personel görev yapacak. İlçelerde de 11 noktada toplamda 450 personelle il genelinde farkındalık eğitimi adı altında çalışmamız var. Amacımız yayalara karşı daha saygılı olunmasını sağlamak. Ayrıca trafik kazalarını sıfıra indirmek diye konuştu.
Bolu'da yaya geçidinde farkındalık etkinliği

İçişleri Bakanlığı, Tanju Özcan, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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