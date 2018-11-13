Bolu
'da yayalar polisi dinlemeyip kırmızıda geçince ceza yedi
Bolu'da, polislerin uyarı ve ısrarlarına rağmen kırmızı ışıkta yolun karşısına geçen 11 kişiye bin 118 TL ceza kesildi. Polis
ve bir vatandaş arasında yaşanan diyalog ise şaşırttı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü
Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu üzerinde bir yaya geçidinde kırmızı ışık ihlaline yönelik yayalar üzerinde uygulama yaptı. Ekipler, YSE kavşağındaki yaya geçidinde bekleyerek kırmızı ışıkta yolun karşısına geçen yayalara ceza yazdı. Ekiplerin, kırmızı ışıkta geçmemeleri konusunda uyarıda bulunmasına rağmen dinlemeyip yolun karşısına geçen 11 yayaya toplam bin 118 TL ceza uygulandı.
Bu arada yayaların, yanlarında kamera ile kayıt alan polislerin olmasına rağmen kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçme konusunda ısrar etmesi şaşırttı. Görüntüler, vatandaşların trafik ışıklarının yayalar için de geçerli olduğu konusunda bilgisiz olduğunu gösterdi. Bir vatandaş kırmızı ışık yanmasına rağmen yolda araç olmadığı için karşıdan karşıya geçmek isteyince polis, Bekleyin yeşil yansın. Bakın karşıda kırmızı ışık yanıyor. Burada kamera çekiyorum. Kırmızı ışık yanıyor. Karşıya geçmek istiyorsun. Kırmızıda karşıya geçilir mi demesi üzerine vatandaş, Nasıl olacak yani. Nasıl oluyor bu işler ben anlamadım diye cevap verdi. Polis bunun üzerine, Ama bak kırmızı ışık yanıyor. Kırmızı şekilde adam resmi var. 'Dur' diyor yani. Kırmızıda geçiyorsun. Kırmızı ışık sadece araçlar için değil. Yayalar
için de kırmızı ışıklar geçerli. Bak şimdi yeşil yandı. Şimdi geç. dedi. Bu diyaloglar sırasında bir başka vatandaş da polislere aldırış etmeden yolun karşısına geçti. Görüntüler, polis kamerasına yansıdı.