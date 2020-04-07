Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bolu'da, yayalara kapalı caddeye sebepsiz ve maskesiz girenlere para cezası

Bolu'da, yayalara kapalı caddeye sebepsiz ve maskesiz girenlere para cezası Bolu'da, yasağa uymayan 8 kişiye 24 bin lira para cezası verildi Bolu'da, yayalara 15 gün süreyle kapatılan İzzet Baysal Caddesi'ne sebepsiz ve maskesiz giren 8 kişiye toplam 24 bin lira para cezası kesildi.

07.04.2020 21:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 21:53
Bolu 'da, yayalara kapalı caddeye sebepsiz ve maskesiz girenlere para cezası
Bolu'da, yasağa uymayan 8 kişiye 24 bin lira para cezası verildi
BOLU - Bolu'da, yayalara 15 gün süreyle kapatılan İzzet Baysal Caddesi'ne sebepsiz ve maskesiz giren 8 kişiye toplam 24 bin lira para cezası kesildi.
Bolu'da, korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi, Umumi Hıfzısıhha Meclisi kararıyla zorunlu haller dışında yayaların kullanımına kapatıldı. Kararın alınmasının ardından polis ekipleri caddenin girişinde denetimlerini artırdı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin akşam saatlerinde cadde girişinde yaptıkları uygulamada sebepsiz şekilde caddede dolaşan ve maske kullanmayan 8 kişiye 3'er bin lira para cezası kesildi. Caddeyi kullanmak isteyen vatandaşlar ekipler tarafından uyarılarak ve alınan karar hatırlatarak uzaklaştırıldı. Ayrıca, ekipler cadde girişinde anons yaparak vatandaşlara evde kal çağrısı yaptı. Bolu’da, yayalara kapalı caddeye sebepsiz ve maskesiz girenlere para cezası

Kaynak: İHA

Etiketler: Bolu, Genel

Haberin Videosu :

Bolu'da, yayalara kapalı caddeye sebepsiz ve maskesiz girenlere para cezası
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Bolu'da, yayalara kapalı caddeye sebepsiz ve maskesiz girenlere para cezası - Haberler

genel Manşet

Haberler

Trump, kendilerine yanlış tavsiyelerde bulunan DSÖ’ye yüklendi Haberler
Trump, kendilerine yanlış tavsiyelerde bulunan DSÖ'ye yüklendi
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
İmamoğlu, Erdoğan’ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal’a destek verdi Haberler
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi Haberler
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi
Bakan Koca, maske satışı tartışmalarına son noktayı koydu Haberler
Bakan Koca, maske satışı tartışmalarına son noktayı koydu
Fransa’da en ölümcül gün! Koronadan ölenlerin sayısı 10 bini aştı Haberler
Fransa'da en ölümcül gün! Koronadan ölenlerin sayısı 10 bini aştı
Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında yeni bir eşik aşıldı Haberler
Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında yeni bir eşik aşıldı
Toplum Bilimleri Kurulu kimlerden oluşacak? Bakan Koca tek tek saydı Haberler
Toplum Bilimleri Kurulu kimlerden oluşacak? Bakan Koca tek tek saydı

Son Dakika genel Haberleri

22:25: Çamlıca Camii'nde "Evde Kal Türkiyem" mahyası - Haberler 22:21: Berat Kandilinde, camiler korona virüs tedbirleri nedeniyle boş kaldı - Haberler 22:21: Zeytinburnu'nda yakalanan suç makinası iki kişi cezaevine gönderildi - Haberler 22:19: İzmir'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü - Haberler 22:19: Manisa'daki ceza infaz kurumlarında korona virüs önlemleri artırıldı - Haberler 21:56: İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi 21:56: İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi - Haberler 21:16: İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı 21:16: İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı - Haberler 20:40: Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi - Haberler 18:41: Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı - Haberler 17:03: Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı - Haberler