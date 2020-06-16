Bolu'da yaylalarda izinsiz çekilen tel örgü ve çitler yıkıldı

Bolu'da yaylalarda izinsiz çekilen tel örgü ve çitler yıkıldıBOLU'nun 7 köyünün yaylası olarak kullanılan At Yaylasında izinsiz tel örgü ve çit çekilen arazilerde yıkımlara başlandı.

16.06.2020 15:50 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:03
Bolu'da yaylalarda izinsiz çekilen tel örgü ve çitler yıkıldı
BOLU'nun 7 köyünün yaylası olarak kullanılan At Yaylasında izinsiz tel örgü ve çit çekilen arazilerde yıkımlara başlandı. Çit ve tel örgülerin yıkımı öncesi yayla sakinleri ile görevli ekipler arasında tartışma yaşandı.
Bolu'nun kuzeyinde bulunan Paşaköy, Civril, Kızılağıl, Kılıçarslan, Kürkçüler, Karamanlı ve Ağaççılar köylerinin yaylası olan At Yaylası'nda, tapusuz ve devlet arazisi olmasına rağmen bazı arazilerin satışının gerçekleştirildiği yönünde şikayet yapıldı. Şikayet üzerine Bolu Valiliği yaylada inceleme yaptı. Söz konusu tel örgülerin ve çitlerin yıkımına karar verildi. Bolu Valiliği'nin talimatıyla Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Tapu Müdürlüğü, Bolu Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri At Yaylası'na geldi. Yaylada bulunan kaçak şekilde tel örgü çekilmiş alanların yıkımı için iş makineleri ile gelen ekipleri yaylanın girişinde yayla sakinleri karşıladı. Yayla sakinleri ekiplerin geçişine izin vermedi. Ekipler ile vatandaşlar arasında sözlü tartışma yaşandı. Daha sonra yaylaya giren ekipler, iş makinesi ile tel örgüyle çevrili alanları yıktı. İlk olarak Karamanlı köyünün yaylasında yıkıma başlayan ekipler, ekili olan arazilerde yıkım gerçekleştirmedi. Ekili arazilerin sahiplerine, ekinlerin kaldırılmasının ardından yıkımları kendilerinin gerçekleştirmeleri gerektiği söylendi. Yıkımların diğer köylerin yaylalarında da devam edeceği öğrenildi. Bolu’da yaylalarda izinsiz çekilen tel örgü ve çitler yıkıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: At Yaylası, Karamanlı, Paşaköy, Bolu, Güncel, Haber

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