Bolu'da yaylaya kar yağdı

Bolu'da yaylaya kar yağdıBOLU'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde bulunan bin 200 rakımlı Taşlıyayla'ya kar yağdı.

22.05.2020 15:22 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:27
Bolu'da yaylaya kar yağdı
BOLU'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde bulunan bin 200 rakımlı Taşlıyayla'ya kar yağdı. Bolu'da aniden soğuyan hava adeta kış günlerine geri döndürdü. Kent merkezinde hava sıcaklıkları 5 dereceye kadar düştü. Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde bulunan bin 200 rakımlı Taşlıyayla'ya ise kar yağdı. Kar yağışı yaylada bulunanları şaşırttı. Yaylada bulunan Mehmet Kahraman kar yağışını görünce şaşkınlık yaşayarak cep telefonuyla kayda girdi. Kar yağışını kayda alan Kahraman, Bugün 22 Mayıs 2020. An itibari ile Taşlıyayla'ya kar yağıyor. İnanmak mümkün değil. diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Kısa süre etkili olan kar yağışı daha sonra durdu. Bolu’da yaylaya kar yağdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Taşkesti, Mudurnu, Bolu, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu ’Allah’tan korkun’ diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor Haber
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Çin Devlet Başkanı’na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı Haber
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Kılıçdaroğlu’ndan İzmir’de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz Haber
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı Haber
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Son dakika: Pakistan’da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: Yolcuların tamamı hayatını kaybetti Haber
Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: Yolcuların tamamı hayatını kaybetti
Son dakika: İzmir’de, minareden müzik çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kadın tutuklandı Haber
Son dakika: İzmir'de, minareden müzik çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kadın tutuklandı
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler Haber
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Haberler››Güncel››Bolu'da yaylaya kar yağdı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:23: MEB: "18 Mart'ta atanan sözleşmeli öğretmenlerin kararnameleri 22 Haziran'da atandıkları illere... - Haber 15:23: Erdoğan: "Geçmişi buhran örnekleriyle dolu partinin bugün yüzü hiç kızarmadan hükümetimizi... - Haber 15:23: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rabbimin yardımı ve milletimizin desteğiyle bu salgın krizini en az hasarla... - Haber 15:22: Bayram öncesi yoğun bakım servisinde Kovid-19 hastası bulunmaması sağlıkçıları sevindirdi - Haber 15:22: Halk pazarına çocuklarını da getirdiler - Haber 15:14: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cami minaresinden şarkı çalınmasına tepki: CHP zevk alıyor - Haber 14:49: Son dakika: İzmir'de, minareden müzik çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kadın tutuklandı - Haber 14:45: İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap - Haberler 12:50: Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı - Ekonomi 10:13: Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor - Ekonomi