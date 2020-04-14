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Bolu'da yerel gazete abonelerine maske dağıttı

Bolu'da faaliyet gösteren yerel bir gazete 2 bin abonesine ücretsiz maske dağıttı.

14.04.2020 16:29 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:29
Bolu'da yerel gazete abonelerine maske dağıttı
Bolu 'da faaliyet gösteren yerel bir gazete 2 bin abonesine ücretsiz maske dağıttı.

Bolu'da, 30 yıldır aralıksız faaliyet gösteren Olay Gündem Gazetesi, korona virüs salgını nedeniyle kampanya başlattı. Gazete, başlattığı kampanya kapsamında 2 bin abonesine yıkanabilir tıbbı maske dağıttı. Olay Gündem Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Beykoz, okuyucularına karşı sorumluluklarını yerine getirmek istediklerini ifade ederek, "Binlerce abonemize ve gazetemizi bayilerden alan okurlarımıza poşet içerisinde gazetemize ekli olarak maskelerimizi ulaştırıyoruz. 30 yıldır Bolu halkına her şart ve koşulda hizmet vermeye devam eden bizler bu zor günlerde de vatandaşlarımızın yanında olmak istedik. Bundan sonra da üzerimize düşen ne varsa sonuna kadar yapmaya hazır olduğumuzun da bilinmesini istiyoruz" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

Etiketler: Bolu, Güncel
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