Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bolu'da yerel gazete ücretsiz maske dağıtmaya başladı

Bolu'da yerel bir gazete abonelerine gazeteyle maske dağıtmaya başladı.

14.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:10
Bolu'da yerel gazete ücretsiz maske dağıtmaya başladı
Bolu 'da yerel bir gazete abonelerine gazeteyle maske dağıtmaya başladı.
Bolu'da Olay Gündem gazetesi, ücretsiz maske dağıtma kararı aldı. Gazeteyle ücretsiz olarak 2 adet maske okurlara teslim ediliyor.
Gazetenin imtiyaz sahibi Erhan Beykoz , "Dünyanın başına bela olan koronavirüsle ilgili bütün dünya çırpınırken biz de Olay Gündem ailesi olarak vatandaşlarımıza, okurlarımıza bizi bugünlere getiren tüm yurttaşlarımıza bir nebze can suyu olması için gazetemizle birlikte maske dağıtıyoruz." diye konuştu.
Gazeteyle okurlarına 2 adet maske verdiklerini aktaran Beykoz, "Hem bu anlamda devletimize, belediyemize hem de halkımıza hizmet olarak sunulacak. Bundan sonra da üzerimize düşen ne varsa sonuna kadar yapmaya hazır olduğumuzun da bilinmesini istiyoruz." ifadelerdini kullandı.
"Dileğimiz bir an evvel bu virüsten hem ülkemizin hem dünyanın hem insanlığın kurtulmasıdır." diyen Beykoz, Bolu halkına seslenerek, "Evde kal Bolu" çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Beykoz, Bolu, Kültür Sanat
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

kultur-sanat Manşet

Haberler

İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim Haberler
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim
Macron’un özür konuşması, Dünya Kupası’nın izlenme rekorunu kırdı Haberler
Macron'un özür konuşması, Dünya Kupası'nın izlenme rekorunu kırdı
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis’ten geçerek yasalaştı Haberler
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Haberler
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla canına kıydı Haberler
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla canına kıydı
Haberler ›› kultur-sanat ››Bolu'da yerel gazete ücretsiz maske dağıtmaya başladı - Haberler

Son Dakika kultur-sanat Haberleri

16:58: Adana'da çifte cinayet zanlısı 3 kişi tutuklandı - Haberler 16:57: İngiltere'de koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte 778 hayatını kaybetti - Haberler 16:55: Temizlik görevlisi bulduğu parayı polise teslim etti - Haberler 16:53: Fitbit, Kullanıcıların Virüsten Korunmasına Yardımcı Olacak - Haberler 16:53: Bedelli Askerlik Uzaktan Eğitim ile mi Yapılacak? - Haberler 16:43: Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi 16:28: Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı - Haberler 15:59: ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı