Bolu'da "Yerli Üretir Milli Tüketir" etkinliği düzenlendi

AK Parti İl Başkanlığı Kadın Kolları tarafından "AK kadınlar yerli üretir, milli ekonomiye destek verir" etkinliği düzenlendi.

İl Başkanlığı binasında gerçekleşen etkinlikte kadınlar, ürettikleri el işi halı, kilim, hediyelik eşya, yemek, tatlı gibi ürünleri vatandaşların beğenisine sundu.

Çeşitli ikramların da sunulduğu etkinlik 2 gün boyunca vatandaşların hizmetinde olacak.

İl Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı, etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada, yerli ve milli üretimi desteklemek ve dayanışma içinde olmanın önemine değindi.

Etkinliğin 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlendiğini aktaran Çağalı, destek veren herkese teşekkür etti.

Stantlarda sergilenen ürünler hakkında bilgi alan İl Başkanı Nurettin Doğanay ise "AK Parti 18 yıllık iktidarına şöyle bir baktığımızda Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan sürekli yerli ve milli olmayı ısrarla vurgulamaktadır. Ama maalesef AK Parti hükümetlerine kadar bu konuda ciddi adımlar atılmadığını görüyoruz. Şu an kullandığımız silahtan, mutfağımızdaki deterjana kadar her şeyimi yerli ve milli. İnşallah önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız yerli otomobilin de test sürüşü gerçekleştirecek. Rabbimize ham ediyorum ki, ciddi anlamda 18 yılda yerli ve millileşme gerçekleşti. Her ne kadar ayağımıza taş bağlamaya çalışsalar da Türkiye bu noktada belirli bir istikamete gidiyor." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin açılışına AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer ve partililer katıldı.

Kaynak: AA