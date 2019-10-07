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Bolu'da, yol verme kavgasında baba, 3 çocuğunun gözü önünde darp edildi

Bolu'da, 3 çocuğuyla birlikte yolun karşısına geçmek isteyen babanın, yol vermeyen otomobildeki 3 kişi tarafından çocuklarının gözü önünde darp edilmesi kameralara yansıdı.

07.10.2019 13:44Bolu'da, yol verme kavgasında baba, 3 çocuğunun gözü önünde darp edildi
Bolu'da, 3 çocuğuyla birlikte yolun karşısına geçmek isteyen babanın, yol vermeyen otomobildeki 3 kişi tarafından çocuklarının gözü önünde darp edilmesi kameralara yansıdı.

Olay, Tabaklar Mahallesi PTT Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuğuyla birlikte İzzet Baysal Caddesi'nden PTT Caddesi'ne geçmek isteyen baba N.U, kendisine yol vermeyen 34 YM 4063 plakalı aracın sürücüsüyle sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın üzerine otomobilden inen sürücü ve yanındaki 2 kişi çocuklarının gözü önünde baba N.U.'ya tekme ve yumruklarla saldırdı. Küçük çocukların korku dolu anlar yaşadığı kavgada, çevredeki vatandaşlar bir yandan çocukları sakinleştirirken diğer yandan da kavgayı ayırmaya çalıştı.

Vatandaşların müdahalesiyle sona eren kavganın ardından araç sürücüsü, "Bak sana söylüyorum. Sen önce benim kim olduğumu bir öğren" diyerek aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Darp edilen baba N.U. ise emniyet müdürlüğüne giderek kendisini darp eden kişiler hakkında şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Bolu, PTT, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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