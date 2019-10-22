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Bolu'da zincirleme kaza 3 ölü, 2 yaralı

Bolu'da zincirleme kaza 3 ölü, 2 yaralıBOLU'nun Gerede ilçesinde, 3 aracın karıştığı kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

22.10.2019 22:18
Bolu'da zincirleme kaza 3 ölü, 2 yaralı
BOLU'nun Gerede ilçesinde, 3 aracın karıştığı kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Gerede-Karabük yolunda meydana geldi. Gerede istikametine giden Cevdet Cort yönetimindeki 34 BJ 7635 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre aynı yönde ilerleyen tomruk yüklü Şafak Evcin yönetimindeki 14 KB 382 plakalı kamyona sol tarafından çarptı. Bu sırada, Ahmet Alp yönetimindeki 06 VOT 52 plakalı otomobil de kazaya karıştı. Kazada, hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Cevdet Cort, Cevat Cort ve Perihan Cort olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Nurten Cort ve diğer otomobilin sürücüsü Ahmet Alp ise yaralandı. Kamyon sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Nurten Cort ve Ahmet Alp, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hurdaya dönen araçta sıkışan 3 kişinin cesedi ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bolu'da zincirleme kaza 3 ölü, 2 yaralı

Gerede, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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