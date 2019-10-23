Haberler » 3. Sayfa » Bolu'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Bolu'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Bolu'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralıBOLU - Bolu'nun Gerede ilçesinde kamyon, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

23.10.2019 03:16
Bolu'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
BOLU - Bolu'nun Gerede ilçesinde kamyon, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Gerede-Karabük karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gerede istikametine seyir halinde olan Cort ailesinin içinde bulunduğu Cevdet Cort idaresindeki 34 BJ 7635 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette ilerleyen odun yüklü Şafak E. yönetimindeki 14 KB 382 plakalı kamyona yandan çarptı. Bu sırada, Ahmet A. yönetimindeki 06 VOT 52 plakalı otomobil ise, kazaya karışan hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari araç içerisinde bulunan Cevdet Cort, Cevat Cort ve Perihan Cort hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan Nurten Cort ile otomobil sürücüsü Ahmet A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Nurten Cort ve Ahmet A. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurdaya dönen araçta sıkışan 3 kişinin cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bolu'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Gerede, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
03:46 Telefonlarına bakmadığı için 15 yerinden bıçaklamış
03:44 Maske takıp tüfekle saldırmıştı, yakalanıp tutuklandı
03:42 Otomobili sollamak isteyen yaşlı adam kasksız kullandığı motosikleti ile kaza yaptı
03:25 Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin tutuklandı
03:24 Engelli yayaya çarpıp kaçtı
03:22 Van'da teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
03:21 Plakasız araçla böyle kapkaç yaptılar
23.10.2019 03:55:45