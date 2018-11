Bolu Dağı Esnafının Kar Yağışı Beklentisi - Düzce

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:25



Türkiye'nin en çok kullanılan güzergahlarından Bolu Dağı geçişindeki esnaf, hafta sonu yağması beklenen kar yağışıyla manzara izlemek için bölgeden geçenleri işletmelerinde ağırlamaya hazırlanıyor.Her mevsim ayrı güzelliğe sahip, İstanbul-Anadolu kara yolu geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı'nda hafta sonu kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.Özellikle D-100 geçişinde doğal güzellikleriyle sürücülerin uğrak mekanı olan Bolu Dağı geçişindeki esnaf, kar yağışıyla manzara izlemek için bölgeden geçenlerin işletmelerine uğramasını bekliyor.Bolu Dağı geçişindeki tesis işletmecileri kar yağışıyla bölgeye ziyaretçilerin arttığını belirtiyor.Tesis işletmecisi Ferda Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu Dağı'nın doğal güzellikleriyle eşsiz bir yer olduğunu söyledi.Bölgenin her mevsim ayrı güzel olduğunu anlatan Yıldırım, "Kış aylarında Abant, Yedigöller, Topuk Yaylası, Gölcük ve Samandere Şelalesi gibi güzellikleri görmek ve yaşamak için tüm misafirlerimizi Bolu Dağı'na bekliyoruz. Burası güzergah olarak da çok güzel. Kış aylarında Bolu Dağı nostaljik bir mekan oluyor. Güzel bir görüntü oluyor, güzel bir seyir yaşanıyor. Bolu Dağı işletmecileri olarak hizmette misafirlerimizi memnun etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.İşletmeci Salih Akay da Bolu Dağı'nda "beyaz örtü"yü beklediklerini dile getirerek, "Bolu Dağı kar yağışıyla güzel. Geçmişten bu yana Bolu Dağı hep güzeldi. Ulaşım imkanlarının daha da genişletilmesiyle kışın özlenen mekan olarak ön plana çıkıyor." ifadelerini kullandı.Anadolu Otoyolu açıldıktan sonra sürücülerin bir süre güzergahlarını değiştirdiğini fakat doğal güzellikler için yeniden Bolu Dağı'nı tercih ettiğini anlatarak, "Eskiye nazaran şu an Anadolu Otoyolu yerine herkes D-100'e dönmeye başladı. Çoğu insan Bolu Dağı'na dönüyor, Kaynaşlı-Abant kavşakları kısa bir mesafe, sürücüler burayı tercih ediyor. Şu an sonbahar yaşanıyor; sarısı, yeşili hepsi birbirine karışmış. Şimdi beyaz örtü de gelecek, daha farklı ve güzel olacak." değerlendirmesinde bulundu.