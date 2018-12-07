Bolu Dağı Geçişinde Kar Nedeniyle Ulaşım Aksadı (2)

07 Aralık 2018 Cuma 16:16



07 Aralık 2018 Cuma 16:16

KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYORBolu Dağı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, aralıksız devam ediyor. Kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle trafikte aksamalar olsa da Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla yollar açık tutuluyor.Yolda zaman zaman maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi. Bir minibüs Bolu Dağı'nın Karanlıkdere mevkiinde kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Minibüs bulunduğu yerden vinçle çıkarıldı.