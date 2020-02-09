Haberler » Güncel » Bolu dağı havadan görüntülendi - Haber

Bolu dağı havadan görüntülendi

Bolu Dağı havadan görüntülendiBOLU Dağı'nda kar yağışı ulaşımda çileye neden olurken, muhteşem güzelliği havadan drone ile görüntülendi.

09.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:13
Dağı havadan görüntülendi
BOLU Dağı'nda kar yağışı ulaşımda çileye neden olurken, muhteşem güzelliği havadan drone ile görüntülendi.
D-100 Karayolu Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili olurken, kar yağışı çileye dönüştü. Kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Yol zaman zaman TIR'ların geçişine kapatıldı. Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açık tutabilmek için çaba harcadı. Trafik ekipleri dondurucu soğukta görev yaparak araçları yönlendirdi. Yaşanan tüm çilelere rağmen çam ağaçlarıyla kaplı Bolu Dağı güzelliği ile etkiliyor. Bolu Dağı beyaz örtüyle kaplanınca daha da güzel oldu. Bolu Dağı'nın muhteşem güzelliği drone ile havadan görüntülendi.
Bolu dağı havadan görüntülendi

D-100 Karayolu, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 12:56:43