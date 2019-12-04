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Bolu Dağı'na mevsimin ilk karı düştü

Bolu Dağı D-100 kara yolu geçişinde mevsimin ilk kar yağışı etkili oluyor.

04.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:28Bolu Dağı'na mevsimin ilk karı düştü
Dağı D-100 kara yolu geçişinde mevsimin ilk kar yağışı etkili oluyor.
Bölgede dün akşam saatlerinden bu yana sağanak devam ederken, oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü.
Kara yolunun Bakacak, Karanlıkdere, Elmalık ve Bıçkıyanı mevkilerinde ise sabah saatlerinde hafif kar yağışı başladı.
Bölgede görev yapan kara yolları ve polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Meteorolojiden alınan bilgiye göre, kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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