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Bolu Dağı'na mevsimin ilk karı düştü

Bolu Dağı D-100 kara yolu geçişinde mevsimin ilk kar yağışı etkili oluyor.

04.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:21
Dağı D-100 kara yolu geçişinde mevsimin ilk kar yağışı etkili oluyor.
Bölgede dün akşam saatlerinden bu yana sağanak devam ederken, oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü.
Kara yolunun Bakacak, Karanlıkdere, Elmalık ve Bıçkıyanı mevkilerinde ise sabah saatlerinde hafif kar yağışı başladı.
Bölgede görev yapan kara yolları ve polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Meteorolojiden alınan bilgiye göre, kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.
Bolu Dağı'na mevsimin ilk karı düştü

Bolu, Güncel

Kaynak: AA


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