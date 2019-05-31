Bolu
Dağı'nda bayram yoğunluğu başladı
DÜZCE - Avrupa
ile Anadolu arasından en önemli karayolu geçişi olan Bolu Dağı'nda trafik, 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla birlikte yoğunluk kazandı. Tatil bölgelerine ve memleketlerine gitmek isteyenler yola koyulunca, TEM Otoyolu Düzce
kesiminde ve özellikle Bolu Dağı Tüneli'nde yoğunluk yaşanıyor. 9 günlük Ramazan Bayramı
tatili için tatil bölgelerine ve memleketine gitmek için sabırsızlanan sürücüler, tatilin başladığı Cuma akşamı mesai bitimi ile birlikte yollara döküldü. TEM Otoyolu Düzce kesiminde ve Bolu Dağı Tünel geçişinde kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Akşam saatlerinden itibaren Anadolu Otoyolu
Bolu Dağı Tüneli geçişinde yoğunluk gözle görülür oranda arttı. İstanbul- Ankara
şeridinde ciddi araç yoğunluğu yaşanıyor. Ankara şeridinde ciddi yoğunluk gözlenen TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişinde, İstanbul şeridi ise neredeyse bomboş. Kamyon, tır ve otobüsler dışında İstanbul şeridini kullanan araç neredeyse yok.
Kaynak: İHA
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