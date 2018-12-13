Bolu Dağı'nda Drone Destekli Trafik Denetimi

Bolu Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Anadolu Otoyolu
'nun Bolu Dağı kesiminde drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.
Jandarmanın, trafik kazalarının önlenmesine yönelik Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi İstanbul
istikametinde oluşturulan kontrol noktasında drone destekli yaptığı uygulamada, trafik, asayiş ve narkotik şube müdürlüğü ekipleri de yer aldı.
Uygulamada, hız, emniyet kemeri ve evrak kontrolünün yanı sıra kar lastiği denetimi gerçekleştirilirken, "Foya" isimli narkotik köpeğiyle de uyuşturucu araması yapıldı.
Ayrıca, uygulamada kapsamında yolcu otobüslerinde seyahat eden vatandaşların da kimlikleri kontrol edildi.
Jandarma ekipleri tarafından aracı kontrol edilen kamyon şoförü Mustafa Hamarat, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul'a gittiğini belirterek, trafik güvenliğinin sağlanması için uygulama yapılmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.
Jandarma,Anadolu Otoyolu,Bolu
13 Aralık 2018 Perşembe 13:38