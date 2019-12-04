Haberler » Güncel » Bolu dağı'nda hafif kar ve sis - Haber

Bolu dağı'nda hafif kar ve sis

Bolu Dağı'nda hafif kar ve sisBolu Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde hafif kar yağışı ve sis etkili oldu.

04.12.2019 10:49 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:52
Dağı'nda hafif kar ve sis
Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde hafif kar yağışı ve sis etkili oldu.
Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde, sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Hafif şekilde başlayan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar kısmen beyaza büründü. Bolu Dağı'nın Elmalık ve Bakacak mevkilerinde etkili olan hafif kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmadı. Karayolları ekipleri, kar yağışının şiddetini artırması ihtimaline karşı güzergahta hazır bekledi. Bölgede ayrıca sis de etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle sürücüler Bolu Dağı'nda zorluk yaşadı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Görüntü Detayı
-------------
-Kar yağışı
-Araç geçişleri
-Detaylar
Haber-Kamera Murat KÜÇÜKBOLU,(DHA)
Bolu dağı'nda hafif kar ve sis

D-100 Karayolu, Sabah, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:25 Dolandırıcılığın böylesi: Boğaz manzaralı yalı tutup sahte banka şubesi açtılar - Haber
11:24 Kaza kurşunu ile şehit olan asker memleketine uğurlandı - Haber
11:24 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında İngiltere'de bulunan liderler aile fotoğrafı... - Haber
11:20 Pursaklar'da engel yok - Haber
11:20 Rektör Şevli, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı - Haber
11:14 Son dakika: Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu minibüsü alev alev yandı - Haber
10:54 Gauguin'in "Te Bourao II" tablosu 10,5 milyon dolara alıcı buldu - Haber
10:50 Türkiye'nin en güvenli şehri Eskişehir oldu - Haber
10:34 Tüm vücudunu sedef saran hasta derdine Ankara'da çare arıyor - Haber
10:20 VakıfBank'ın çoğunluk hissesi Hazine'ye devredildi - Haber
11:23 Roberto Carlos Türkiye'ye geleceği iddialarını yalandı
10:23 Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
08:28 ABD Temsilciler Meclisi 'Uygur yasa tasarısı'nı kabul etti: Çin'e yaptırım uygulansın
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak
4.12.2019 11:27:22