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Bolu Dağı'nda hafif kar ve sis

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde hafif kar yağışı ve sis etkili oldu.

04.12.2019 10:57 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:57Bolu Dağı'nda hafif kar ve sis

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde hafif kar yağışı ve sis etkili oldu.

Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde, sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Hafif şekilde başlayan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar kısmen beyaza büründü. Bolu Dağı'nın Elmalık ve Bakacak mevkilerinde etkili olan hafif kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmadı. Karayolları ekipleri, kar yağışının şiddetini artırması ihtimaline karşı güzergahta hazır bekledi. Bölgede ayrıca sis de etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle sürücüler Bolu Dağı'nda zorluk yaşadı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.



D-100 Karayolu, Sabah, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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