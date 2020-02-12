Haberler » Güncel » Bolu Dağı'nda hafif kar ve sis - Haber

Bolu Dağı'nda hafif kar ve sis

Bolu'da, kar yağışının aralıklarla hafif şekilde devam ettiği yüksek kesimlerde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüyor.

12.02.2020 10:37 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:38Bolu Dağı'nda hafif kar ve sis
'da, kar yağışının aralıklarla hafif şekilde devam ettiği yüksek kesimlerde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüyor.

Bolu'da, geçtiğimiz haftadan itibaren etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor. Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu geçişlerinde devam eden ancak etkisini azaltan kar yağışı sonrasında oluşan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor. Sis nedeniyle 900 rakımlı Bolu Dağı D-100 karayolu geçişinde görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri ise, kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sürücüler, sis ve buzlanmaya karşı hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor. - BOLU

D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:27  Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım nereli? Kaan Yıldırım dizileri
10:47  N'Sakala kimdir? Fabrice N'Sakala kaç yaşında, nereli? N'Sakala kariyeri ve performansı!
10:36  KPSS 2020 ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?
10:09  Trabzonspor DG Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor DG Sivasspor maçı şifresiz mi? Trabzonspor DG Sivasspor hangi kanalda?
10:09  Galatasaray BTC TURK Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray BTC TURK Yeni Malatyaspor maçı şifresiz mi?
12.02.2020 11:49:29