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Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve sis etkili oluyor

Bolu'da, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde başlayan hafif kar yağışıyla birlikte, etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

26.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:17 Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve sis etkili oluyor
'da, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde başlayan hafif kar yağışıyla birlikte, etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan hafif kar yağışı ve yoğun sis D-100 Karayolu Bolu Dağı, Elmalık, Seymenler ve Bakacak mevkilerinde etkili oluyor. Kar yağışının etkili olmadığı Bolu Dağı mevkisinde yağmur ve sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşmesiyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Sürücüler, hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde ışıklı tabela ve trafik ekipleri tarafından uyarılıyor. Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre ise, kar yağışı yüksek kesimlerde akşam saatlerinden başlayarak hafta sonu boyunca etkili olacak. - BOLU

D-100 Karayolu, Sabah, Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

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