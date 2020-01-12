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Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve sis etkili oluyor

Bolu'da, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde başlayan hafif kar yağışıyla birlikte, etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

12.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:36Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve sis etkili oluyor
'da, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde başlayan hafif kar yağışıyla birlikte, etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Bolu Dağı'nı kullanan vatandaşlar ise yol kenarında araçlarını park ederek karın keyfini çıkarıyor.

Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan hafif kar yağışı ve yoğun sis D-100 Karayolu Bolu Dağı, Elmalık, Seymenler ve Bakacak mevkiilerinde etkili oluyor. Kar yağışının etkili olmadığı Bolu Dağı mevkiinde yağmur ve sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesiyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Sürücüler, hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde ışıklı tabela ve trafik ekipleri tarafından uyarılıyor.

Türkiye'ye 1,5 yıl önce gelen ve Düzce'de yaşayan Pakistanlı aile, Ankara'ya seyir halindeyken durdukları Bolu Dağı'nda kar üzerinde keyifli anlar yaşadı. Fotoğraf çeken ve karda kayan ailenin çocuklarından Sait Ahmet (14), "Karda oynamak için durduk. Hava da çok güzel. Karı çok seviyorum çünkü Arabistan'da hiç kar yoktu. Onun için karı çok seviyorum" dedi. - BOLU

D-100 Karayolu, Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

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