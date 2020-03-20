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Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve sis etkili oluyor

DÜZCE (İHA) – Bolu Dağı'nda etkili olan kar yağışı sonrasında kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaşırken, hafif şekilde yağan kar ile sis etkili oluyor.

20.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:11
Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve sis etkili oluyor
DÜZCE (İHA) – Bolu Dağı'nda etkili olan kar yağışı sonrasında kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaşırken, hafif şekilde yağan kar ile sis etkili oluyor. Güzergah üzerinde yolculuk yapan vatandaşlar Mart ayında yağan kar yağışının ardından fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı'nda Mart ayında etkili olan kar yağışı yerini sis ve manzaraya bıraktı. Güzergah üzerinde yolculuk yapan vatandaşlar Mart ayında Bolu Dağı'nda etkili olan kar yağışının ardından bölgede fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi. Yer yer Bolu Dağı'nda kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı görüldü. Bölgede etkili olan kar sonrasında dağlarda güzel görüntüler oluşturduğunu gören vatandaşlar güzergah üzerinde durarak fotoğraf çekildi. Mart ayındaki kar yağışı sonrasında araçlarını durduklarını dile getiren vatandaşlar "Ortam çok güzel. Bu aydan sonra bir daha bu kadar kar yağışını göremeyiz. Ortam güzel, kar güzel, her şey güzel. Şu korona olmasaydı daha da güzel olacaktı" dediler.

Uluslararası Kara yolu olan Bolu Dağı'nda bazı bölgelerde sis etkili oluyor. Görüş mesafesi bazı noktalarda 30 metreye kadar düşerken, ışıklandırma sistemleri ekipler tarafından çalıştırılıyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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