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Bolu Dağı'nda kar durdu, ulaşım rahatladı

BOLU Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde 3 gündür aralıksız süren kar yağışının durmasıyla ulaşım sorunsuz gerçekleşti.

10.02.2020 10:52 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:52Bolu Dağı'nda kar durdu, ulaşım rahatladı

BOLU Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde 3 gündür aralıksız süren kar yağışının durmasıyla ulaşım sorunsuz gerçekleşti.

Kentte, perşembe gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, bu sabah etkisini kaybetti. Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde, kar yağışının kesilmesiyle ulaşım rahatladı. Karayolları ekipleri, özellikle yol kenarlarında biriken kar yığınlarını temizleyerek tüm şeritleri ulaşıma açık hale getirdi. Kar yağışı nedeniyle en fazla sorun yaşanan D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde ulaşım normale döndü. TIR ve kamyon geçişlerine kapatılan Bolu Dağı'nda ulaşım sağlanmaya başlandı. Araçlar, tamamen açılan yollardan rahatlıkla geçti. Ayrıca yolda oluşabilecek buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı.



D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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