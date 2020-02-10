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Bolu dağı'nda kar durdu, ulaşım rahatladı

Bolu Dağı'nda kar durdu, ulaşım rahatladıBOLU,(DHA)- BOLU Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde 3 gündür aralıksız süren kar yağışının durmasıyla ulaşım rahatladı.

10.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:02
Dağı'nda kar durdu, ulaşım rahatladı
BOLU,(DHA)- BOLU Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde 3 gündür aralıksız süren kar yağışının durmasıyla ulaşım rahatladı. Kentte perşembe gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, bu sabah etkisini kaybetti. Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde, kar yağışının kesilmesiyle ulaşım rahatladı. Karayolları ekipleri, özellikle yol kenarlarında biriken kar yığınlarını temizleyerek tüm şeritleri ulaşıma açık hale getirdi. Kar yağışı nedeniyle en fazla sorun yaşanan D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde ulaşım normale döndü. TIR ve kamyon geçişlerine kapatılan Bolu Dağı'nda ulaşım normale döndü. Araçlar, tamamen açılan yollardan rahatlıkla geçti. Ayrıca yolda oluşabilecek buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı.
Bolu dağı'nda kar durdu, ulaşım rahatladı

D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, Bolu, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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