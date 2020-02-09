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Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 1 metreyi geçti

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde 3 gündür devam eden yağış nedeniyle bölgede kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

09.02.2020 19:00 | Son Güncelleme: 09.02.2020 19:34Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 1 metreyi geçti
'nin önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Dağı kesiminde 3 gündür devam eden yağış nedeniyle bölgede kar kalınlığı 1 metreyi aştı.
Kara yolunun kesimi , Bakacak, Karınlıkdere, Bıçkıyanı, Darıyeri Hasan Bey ile Anadolu Otoyolu'nun 1, 2, 3 ve 4'üncü viyadük kısımlarında kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Bolu Dağı'nın çıkış noktası olan Kaynaşlı ilçesi Dörtyol mevkisinde zaman zaman tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
Yetkililer, bölgede devam eden kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don riskinin olduğunu bildirdi.
Bölgede ring halinde görev yapan kara yolları ekipleri, tuzlama ve küreme çalışması yürütüyor.
Öte yandan, Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu. Dağları kaplayan beyaz örtü, drone ile görüntülendi.

Kaynaşlı, Türkiye, Düzce, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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