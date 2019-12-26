Bolu Dağı'nda kar ve sis

BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde sulu kar yağışı ve sis etkili oldu. Kar yağışı ulaşımı etkileyecek dereceye ulaşmazken, sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda hafif şekilde sulu kar yağmaya başladı. D-100 karayolunun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde hafif şekilde etkisini gösteren sulu kar yağışı trafikte aksamaya yol açacak düzeye ulaşmadı. Bölgede ayrıca yoğun şekilde sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki ışıklar yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Araçlar sis nedeniyle yavaş ilerledi.